XOF - CFA Franc

CFA Franc er valutaen til Communauté Financière Africaine (BCEAO). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære CFA Franc vekslingskursen er XOF til USD kursen. Valutakoden for Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc er XOF, og valutasymbolet er CFA. Nedenfor finner du CFA Franc kurser og en valutaomregner.

CFA Franc statistikk

NavnCFA Franc
SymbolFranc
Underenhet1/100 = Centime
Underenhet symbolCentime
Topp XOF konverteringXOF til USD
Topp XOF diagramXOF til USD diagram

CFA Franc profil

MynterFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
SedlerFreq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
SentralbankBank of Central African States
Brukere
Communauté Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo

