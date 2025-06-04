XOF - CFA Franc
CFA Franc er valutaen til Communauté Financière Africaine (BCEAO). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære CFA Franc vekslingskursen er XOF til USD kursen. Valutakoden for Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc er XOF, og valutasymbolet er CFA. Nedenfor finner du CFA Franc kurser og en valutaomregner.
CFA Franc statistikk
|Navn
|CFA Franc
|Symbol
|Franc
|Underenhet
|1/100 = Centime
|Underenhet symbol
|Centime
|Topp XOF konvertering
|XOF til USD
|Topp XOF diagram
|XOF til USD diagram
CFA Franc profil
|Mynter
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
|Sedler
|Freq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Sentralbank
|Bank of Central African States
|Brukere
Communauté Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
