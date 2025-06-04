XOF - CFA Franc

CFA Franc er valutaen til Communauté Financière Africaine (BCEAO). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære CFA Franc vekslingskursen er XOF til USD kursen. Valutakoden for Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc er XOF , og valutasymbolet er CFA. Nedenfor finner du CFA Franc kurser og en valutaomregner.