SVC - Salvadoran Colon

Salvadoran Colon er valutaen til El Salvador. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Salvadoran Colon vekslingskursen er SVC til USD kursen. Valutakoden for El Salvador Colon er SVC , og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Salvadoran Colon kurser og en valutaomregner.

Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.