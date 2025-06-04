svc
SVC - Salvadoran Colon

Salvadoran Colon er valutaen til El Salvador. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Salvadoran Colon vekslingskursen er SVC til USD kursen. Valutakoden for El Salvador Colon er SVC, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Salvadoran Colon kurser og en valutaomregner.

Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.

Velg en valuta

svc
SVCSalvadoransk colón

Salvadoran Colon statistikk

NavnSalvadoran Colon
Symbol$
Underenhet1/100 = Centavo
Underenhet symbol¢
Topp SVC konverteringSVC til USD
Topp SVC diagramSVC til USD diagram

Salvadoran Colon profil

MynterFreq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rarely used: ¢1, ¢2, ¢3
SedlerFreq used: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Brukere
El Salvador

Hvorfor er du interessert i SVC?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på SVC e-postoppdateringerFå SVC kurser på min telefonFå en SVC valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32375
USD / CHF0.804462
USD / CAD1.40425
EUR / JPY181.429
AUD / USD0.651801

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%