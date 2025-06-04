SVC - Salvadoran Colon
Salvadoran Colon er valutaen til El Salvador. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Salvadoran Colon vekslingskursen er SVC til USD kursen. Valutakoden for El Salvador Colon er SVC, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Salvadoran Colon kurser og en valutaomregner.
Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.
Salvadoran Colon statistikk
|Navn
|Salvadoran Colon
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Centavo
|Underenhet symbol
|¢
|Topp SVC konvertering
|SVC til USD
|Topp SVC diagram
|SVC til USD diagram
Salvadoran Colon profil
|Mynter
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rarely used: ¢1, ¢2, ¢3
|Sedler
|Freq used: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Brukere
El Salvador
El Salvador
Hvorfor er du interessert i SVC?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på SVC e-postoppdateringerFå SVC kurser på min telefonFå en SVC valutadata API for min bedrift