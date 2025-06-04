nio
NIO - Nicaraguan Cordoba

Nicaraguan Cordoba er valutaen til Nicaragua. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Nicaraguan Cordoba vekslingskursen er NIO til USD kursen. Valutakoden for Nicaragua Cordoba er NIO, og valutasymbolet er C$. Nedenfor finner du Nicaraguan Cordoba kurser og en valutaomregner.

NIONicaraguansk córdoba

Nicaraguan Cordoba statistikk

NavnNicaraguan Cordoba
SymbolC$
Underenhet1/100 = Centavos
Underenhet symbolCentavos
Topp NIO konverteringNIO til USD
Topp NIO diagramNIO til USD diagram

Nicaraguan Cordoba profil

MynterFreq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
SedlerFreq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
SentralbankCentral Bank of Nicaragua
Brukere
Nicaragua

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15930
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804278
USD / CAD1.40399
EUR / JPY181.359
AUD / USD0.651715

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%