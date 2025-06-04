NIO - Nicaraguan Cordoba
Nicaraguan Cordoba er valutaen til Nicaragua. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Nicaraguan Cordoba vekslingskursen er NIO til USD kursen. Valutakoden for Nicaragua Cordoba er NIO, og valutasymbolet er C$. Nedenfor finner du Nicaraguan Cordoba kurser og en valutaomregner.
Nicaraguan Cordoba statistikk
|Navn
|Nicaraguan Cordoba
|Symbol
|C$
|Underenhet
|1/100 = Centavos
|Underenhet symbol
|Centavos
|Topp NIO konvertering
|NIO til USD
|Topp NIO diagram
|NIO til USD diagram
Nicaraguan Cordoba profil
|Mynter
|Freq used: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Sedler
|Freq used: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Sentralbank
|Central Bank of Nicaragua
|Brukere
Nicaragua
Hvorfor er du interessert i NIO?
