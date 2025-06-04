jep
Jersey Pound er valutaen til Jersey. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Jersey Pound vekslingskursen er JEP til USD kursen. Valutakoden for Jersey Pound er JEP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Jersey Pound kurser og en valutaomregner.

JEPJersey pund

Jersey Pound statistikk

NavnJersey Pound
Symbol£
Underenhet1/100 = Penny
Underenhet symbolp
Topp JEP konverteringJEP til USD
Topp JEP diagramJEP til USD diagram

Jersey Pound profil

MynterFreq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
SedlerFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Brukere
Jersey

