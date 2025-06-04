JEP - Jersey Pound
Jersey Pound er valutaen til Jersey. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Jersey Pound vekslingskursen er JEP til USD kursen. Valutakoden for Jersey Pound er JEP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Jersey Pound kurser og en valutaomregner.
Jersey Pound statistikk
|Navn
|Jersey Pound
|Symbol
|£
|Underenhet
|1/100 = Penny
|Underenhet symbol
|p
|Topp JEP konvertering
|JEP til USD
|Topp JEP diagram
|JEP til USD diagram
Jersey Pound profil
|Mynter
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
|Sedler
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Brukere
Jersey
Jersey
