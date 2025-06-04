BHD - Bahraini Dinar
Bahraini Dinar er valutaen til Bahrain. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bahraini Dinar vekslingskursen er BHD til USD kursen. Valutakoden for Bahrain Dinar er BHD, og valutasymbolet er .د.ب. Nedenfor finner du Bahraini Dinar kurser og en valutaomregner.
Bahraini Dinar statistikk
|Navn
|Bahraini Dinar
|Symbol
|BD
|Underenhet
|1/1000 = Fils
|Underenhet symbol
|Fils
|Topp BHD konvertering
|BHD til USD
|Topp BHD diagram
|BHD til USD diagram
Bahraini Dinar profil
|Mynter
|Freq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Sedler
|Freq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Sentralbank
|Central Bank of Bahrain
|Brukere
Bahrain
