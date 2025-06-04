bhd
BHD - Bahraini Dinar

Bahraini Dinar er valutaen til Bahrain. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bahraini Dinar vekslingskursen er BHD til USD kursen. Valutakoden for Bahrain Dinar er BHD, og valutasymbolet er .د.ب. Nedenfor finner du Bahraini Dinar kurser og en valutaomregner.

BHDBahrainsk dinar

Bahraini Dinar statistikk

NavnBahraini Dinar
SymbolBD
Underenhet1/1000 = Fils
Underenhet symbolFils
Topp BHD konverteringBHD til USD
Topp BHD diagramBHD til USD diagram

Bahraini Dinar profil

MynterFreq used: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
SedlerFreq used: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
SentralbankCentral Bank of Bahrain
Brukere
Bahrain

