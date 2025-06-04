sdg
SDG - Sudanese Pound

Sudanese Pound er valutaen til Sudan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Sudanese Pound vekslingskursen er SDG til USD kursen. Valutakoden for Sudan Pound er SDG, og valutasymbolet er ج.س.. Nedenfor finner du Sudanese Pound kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

sdg
SDGSudansk pund

Sudanese Pound statistikk

NavnSudanese Pound
SymbolPound
Underenhet1/100 = Piastres
Underenhet symbolPiastres
Topp SDG konverteringSDG til USD
Topp SDG diagramSDG til USD diagram

Sudanese Pound profil

MynterFreq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Pound20, Pound50
SedlerFreq used: Pound1, Pound2, Pound5, Pound10, Pound20
SentralbankCentral Bank of Sudan
Brukere
Sudan

Hvorfor er du interessert i SDG?

Jeg vil...

Abonner på SDG e-postoppdateringerFå SDG kurser på min telefonFå en SDG valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15932
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.441
GBP / USD1.32357
USD / CHF0.804398
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.365
AUD / USD0.651787

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%