SDG - Sudanese Pound
Sudanese Pound er valutaen til Sudan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Sudanese Pound vekslingskursen er SDG til USD kursen. Valutakoden for Sudan Pound er SDG, og valutasymbolet er ج.س.. Nedenfor finner du Sudanese Pound kurser og en valutaomregner.
Sudanese Pound statistikk
|Navn
|Sudanese Pound
|Symbol
|Pound
|Underenhet
|1/100 = Piastres
|Underenhet symbol
|Piastres
|Topp SDG konvertering
|SDG til USD
|Topp SDG diagram
|SDG til USD diagram
Sudanese Pound profil
|Mynter
|Freq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Pound20, Pound50
|Sedler
|Freq used: Pound1, Pound2, Pound5, Pound10, Pound20
|Sentralbank
|Central Bank of Sudan
|Brukere
Sudan
Hvorfor er du interessert i SDG?
