COP - Colombian Peso
Colombian Peso er valutaen til Colombia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Colombian Peso vekslingskursen er COP til USD kursen. Valutakoden for Colombia Peso er COP, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Colombian Peso kurser og en valutaomregner.
Colombian Peso statistikk
|Navn
|Colombian Peso
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Centavo
|Underenhet symbol
|Centavo
|Topp COP konvertering
|COP til USD
|Topp COP diagram
|COP til USD diagram
Colombian Peso profil
|Mynter
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Sedler
|Freq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Sentralbank
|Central Bank of Colombia
|Brukere
Colombia
Hvorfor er du interessert i COP?
