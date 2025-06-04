cop
COP - Colombian Peso

Colombian Peso er valutaen til Colombia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Colombian Peso vekslingskursen er COP til USD kursen. Valutakoden for Colombia Peso er COP, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Colombian Peso kurser og en valutaomregner.

COPColombiansk peso

Colombian Peso statistikk

NavnColombian Peso
Symbol$
Underenhet1/100 = Centavo
Underenhet symbolCentavo
Topp COP konverteringCOP til USD
Topp COP diagramCOP til USD diagram

Colombian Peso profil

MynterFreq used: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
SedlerFreq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
SentralbankCentral Bank of Colombia
Brukere
Colombia

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15933
GBP / EUR1.14137
USD / JPY156.453
GBP / USD1.32322
USD / CHF0.804386
USD / CAD1.40396
EUR / JPY181.381
AUD / USD0.651836

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%