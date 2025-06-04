BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark er valutaen til Bosnia and Herzegovina. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bosnia-Herzegovina Convertible Mark vekslingskursen er BAM til USD kursen. Valutakoden for Bosnia and Herzegovina Convertible Mark er BAM, og valutasymbolet er KM. Nedenfor finner du Bosnia-Herzegovina Convertible Mark kurser og en valutaomregner.
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark statistikk
|Navn
|Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
|Symbol
|KM
|Underenhet
|1/100 = fening
|Underenhet symbol
|fening
|Topp BAM konvertering
|BAM til USD
|Topp BAM diagram
|BAM til USD diagram
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark profil
|Kallenavn
|конвертибилна марка (Serbian)
|Mynter
|Freq used: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
|Sedler
|Freq used: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Sentralbank
|Central bank of Bosnia and Herzegovina
|Brukere
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
