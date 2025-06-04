BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark er valutaen til Bosnia and Herzegovina. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bosnia-Herzegovina Convertible Mark vekslingskursen er BAM til USD kursen. Valutakoden for Bosnia and Herzegovina Convertible Mark er BAM , og valutasymbolet er KM. Nedenfor finner du Bosnia-Herzegovina Convertible Mark kurser og en valutaomregner.