BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark er valutaen til Bosnia and Herzegovina. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bosnia-Herzegovina Convertible Mark vekslingskursen er BAM til USD kursen. Valutakoden for Bosnia and Herzegovina Convertible Mark er BAM, og valutasymbolet er KM. Nedenfor finner du Bosnia-Herzegovina Convertible Mark kurser og en valutaomregner.

BAMBosnia-Hercegovinas konvertible mark

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark statistikk

NavnBosnia-Herzegovina Convertible Mark
SymbolKM
Underenhet1/100 = fening
Underenhet symbolfening
Topp BAM konverteringBAM til USD
Topp BAM diagramBAM til USD diagram

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark profil

Kallenavnконвертибилна марка (Serbian)
MynterFreq used: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
SedlerFreq used: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
SentralbankCentral bank of Bosnia and Herzegovina
Brukere
Bosnia and Herzegovina

