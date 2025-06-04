HUF - Hungarian Forint
Hungarian Forint er valutaen til Hungary. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Hungarian Forint vekslingskursen er HUF til USD kursen. Valutakoden for Hungary Forint er HUF, og valutasymbolet er Ft. Nedenfor finner du Hungarian Forint kurser og en valutaomregner.
Hungarian Forint statistikk
|Navn
|Hungarian Forint
|Symbol
|Ft
|Underenhet
|1/100 = fillér
|Underenhet symbol
|fillér
|Topp HUF konvertering
|HUF til USD
|Topp HUF diagram
|HUF til USD diagram
Hungarian Forint profil
|Mynter
|Freq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Sedler
|Freq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Sentralbank
|Hungarian National Bank
|Brukere
Hungary
Hungary
