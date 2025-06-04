huf
HUF - Hungarian Forint

Hungarian Forint er valutaen til Hungary. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Hungarian Forint vekslingskursen er HUF til USD kursen. Valutakoden for Hungary Forint er HUF, og valutasymbolet er Ft. Nedenfor finner du Hungarian Forint kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

huf
HUFUngarsk forint

Hungarian Forint statistikk

NavnHungarian Forint
SymbolFt
Underenhet1/100 = fillér
Underenhet symbolfillér
Topp HUF konverteringHUF til USD
Topp HUF diagramHUF til USD diagram

Hungarian Forint profil

MynterFreq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
SedlerFreq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
SentralbankHungarian National Bank
Brukere
Hungary

Hvorfor er du interessert i HUF?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på HUF e-postoppdateringerFå HUF kurser på min telefonFå en HUF valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651920

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%