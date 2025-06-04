KGS - Kyrgyzstani Som
Kyrgyzstani Som er valutaen til Kyrgyzstan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Kyrgyzstani Som vekslingskursen er KGS til USD kursen. Valutakoden for Kyrgyzstan Som er KGS, og valutasymbolet er лв. Nedenfor finner du Kyrgyzstani Som kurser og en valutaomregner.
Kyrgyzstani Som statistikk
|Navn
|Kyrgyzstani Som
|Symbol
|лв
|Underenhet
|Underenhet symbol
|Topp KGS konvertering
|KGS til USD
|Topp KGS diagram
|KGS til USD diagram
Kyrgyzstani Som profil
|Brukere
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
Hvorfor er du interessert i KGS?
