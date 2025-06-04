KGS - Kyrgyzstani Som

Kyrgyzstani Som er valutaen til Kyrgyzstan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Kyrgyzstani Som vekslingskursen er KGS til USD kursen. Valutakoden for Kyrgyzstan Som er KGS , og valutasymbolet er лв. Nedenfor finner du Kyrgyzstani Som kurser og en valutaomregner.