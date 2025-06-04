mkd
MKD - Macedonian Denar

Macedonian Denar er valutaen til North Macedonia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Macedonian Denar vekslingskursen er MKD til USD kursen. Valutakoden for Macedonia Denar er MKD, og valutasymbolet er ден. Nedenfor finner du Macedonian Denar kurser og en valutaomregner.

MKDMakedonsk denar

Macedonian Denar statistikk

NavnMacedonian Denar
Symbolден
Underenhet1/100 = Deni
Underenhet symbolDeni
Topp MKD konverteringMKD til USD
Topp MKD diagramMKD til USD diagram

Macedonian Denar profil

MynterFreq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
SedlerFreq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
SentralbankNational Bank of the Republic of Macedonia
Brukere
North Macedonia

