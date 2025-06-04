MKD - Macedonian Denar
Macedonian Denar er valutaen til North Macedonia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Macedonian Denar vekslingskursen er MKD til USD kursen. Valutakoden for Macedonia Denar er MKD, og valutasymbolet er ден. Nedenfor finner du Macedonian Denar kurser og en valutaomregner.
Macedonian Denar statistikk
|Navn
|Macedonian Denar
|Symbol
|ден
|Underenhet
|1/100 = Deni
|Underenhet symbol
|Deni
|Topp MKD konvertering
|MKD til USD
|Topp MKD diagram
|MKD til USD diagram
Macedonian Denar profil
|Mynter
|Freq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Sedler
|Freq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Sentralbank
|National Bank of the Republic of Macedonia
|Brukere
North Macedonia
