ALL - Albanian Lek
Albanian Lek er valutaen til Albania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Albanian Lek vekslingskursen er ALL til USD kursen. Valutakoden for Albania Lek er ALL, og valutasymbolet er L. Nedenfor finner du Albanian Lek kurser og en valutaomregner.
Albanian Lek statistikk
|Navn
|Albanian Lek
|Symbol
|Lek
|Underenhet
|1/100 = Qindarkë
|Underenhet symbol
|Qindarkë
|Topp ALL konvertering
|ALL til USD
|Topp ALL diagram
|ALL til USD diagram
Albanian Lek profil
|Mynter
|Freq used: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Sedler
|Freq used: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Sentralbank
|Bank of Albania
|Brukere
Albania
Albania
