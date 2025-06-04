ron
RON - Romanian Leu

Romanian Leu er valutaen til Romania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Romanian Leu vekslingskursen er RON til USD kursen. Valutakoden for Romania Leu er RON, og valutasymbolet er lei. Nedenfor finner du Romanian Leu kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

ron
RONRumensk leu

Romanian Leu statistikk

NavnRomanian Leu
Symbollei
Underenhet1/100 = Bani
Underenhet symbolBani
Topp RON konverteringRON til USD
Topp RON diagramRON til USD diagram

Romanian Leu profil

MynterFreq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
SedlerFreq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
SentralbankNational Bank of Romania
Brukere
Romania

Hvorfor er du interessert i RON?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på RON e-postoppdateringerFå RON kurser på min telefonFå en RON valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15932
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.441
GBP / USD1.32357
USD / CHF0.804398
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.365
AUD / USD0.651787

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%