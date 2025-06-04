RON - Romanian Leu
Romanian Leu er valutaen til Romania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Romanian Leu vekslingskursen er RON til USD kursen. Valutakoden for Romania Leu er RON, og valutasymbolet er lei. Nedenfor finner du Romanian Leu kurser og en valutaomregner.
Romanian Leu statistikk
|Navn
|Romanian Leu
|Symbol
|lei
|Underenhet
|1/100 = Bani
|Underenhet symbol
|Bani
|Topp RON konvertering
|RON til USD
|Topp RON diagram
|RON til USD diagram
Romanian Leu profil
|Mynter
|Freq used: Bani10, Bani50
Rarely used: Bani1, Bani5
|Sedler
|Freq used: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Rarely used: lei200, lei500
|Sentralbank
|National Bank of Romania
|Brukere
Romania
