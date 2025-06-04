MWK - Malawian Kwacha

Malawian Kwacha er valutaen til Malawi. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Malawian Kwacha vekslingskursen er MWK til USD kursen. Valutakoden for Malawi Kwacha er MWK , og valutasymbolet er MK. Nedenfor finner du Malawian Kwacha kurser og en valutaomregner.