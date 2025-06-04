sle
SLE - Sierra Leonean Leone

Sierra Leonean Leone er valutaen til Sierra Leone. Valutakoden for Sierra Leone Leone er SLE. Nedenfor finner du Sierra Leonean Leone kurser og en valutaomregner.

SLESierraleonsk leone
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.

Sierra Leonean Leone statistikk

NavnSierra Leonean Leone
SymbolLe
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolc

Sierra Leonean Leone profil

MynterFreq used: Le10, Le50, Le100, Le500
SedlerFreq used: Le1, Le2, Le5, Le10
SentralbankBank of Sierra Leone

