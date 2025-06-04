SLE - Sierra Leonean Leone
Sierra Leonean Leone er valutaen til Sierra Leone. Valutakoden for Sierra Leone Leone er SLE. Nedenfor finner du Sierra Leonean Leone kurser og en valutaomregner.
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Sierra Leonean Leone statistikk
|Navn
|Sierra Leonean Leone
|Symbol
|Le
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|c
Sierra Leonean Leone profil
|Mynter
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Sedler
|Freq used: Le1, Le2, Le5, Le10
|Sentralbank
|Bank of Sierra Leone
