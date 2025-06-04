xcd
XCD - East Caribbean Dollar

East Caribbean Dollar er valutaen til East Caribbean. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære East Caribbean Dollar vekslingskursen er XCD til USD kursen. Valutakoden for East Caribbean Dollar er XCD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du East Caribbean Dollar kurser og en valutaomregner.

XCDØst-karibisk dollar

East Caribbean Dollar statistikk

NavnEast Caribbean Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp XCD konverteringXCD til USD
Topp XCD diagramXCD til USD diagram

East Caribbean Dollar profil

MynterFreq used: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
SentralbankEastern Caribbean Central Bank
Brukere
East Caribbean, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.473
GBP / USD1.32354
USD / CHF0.804486
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651760

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%