XCD - East Caribbean Dollar
East Caribbean Dollar er valutaen til East Caribbean. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære East Caribbean Dollar vekslingskursen er XCD til USD kursen. Valutakoden for East Caribbean Dollar er XCD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du East Caribbean Dollar kurser og en valutaomregner.
East Caribbean Dollar statistikk
|Navn
|East Caribbean Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp XCD konvertering
|XCD til USD
|Topp XCD diagram
|XCD til USD diagram
East Caribbean Dollar profil
|Mynter
|Freq used: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Sentralbank
|Eastern Caribbean Central Bank
|Brukere
East Caribbean, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat
