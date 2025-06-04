tnd
TND - Tunisian Dinar

Tunisian Dinar er valutaen til Tunisia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Tunisian Dinar vekslingskursen er TND til USD kursen. Valutakoden for Tunisia Dinar er TND, og valutasymbolet er د.ت. Nedenfor finner du Tunisian Dinar kurser og en valutaomregner.

TNDTunisisk dinar

Tunisian Dinar statistikk

NavnTunisian Dinar
SymbolDinar
Underenhet
Underenhet symbol
Topp TND konverteringTND til USD
Topp TND diagramTND til USD diagram

Tunisian Dinar profil

Brukere
Tunisia

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32375
USD / CHF0.804448
USD / CAD1.40421
EUR / JPY181.430
AUD / USD0.651813

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%