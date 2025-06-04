sar
SAR - Saudi Arabian Riyal

Saudi Arabian Riyal er valutaen til Saudi Arabia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Saudi Arabian Riyal vekslingskursen er SAR til USD kursen. Valutakoden for Saudi Arabia Riyal er SAR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Saudi Arabian Riyal kurser og en valutaomregner.

SARSaudi-arabisk riyal

Prior to the 20th century, foreign currencies such as the Maria Theresa Thalers and British Gold Sovereigns circulated and served the monetary needs in Arabia, with the exchange rate of 1 Gold Sovereign being equal to 5 Theresa Thalers. In the early 1900's, the Hejaz Riyal was issued as official currency.

When Saudi Arabia was established in 1932, the Saudi Riyal was introduced. The exchange rate had multiple corrections in its history, with 1 riyal originally being equal to 22 qurush coins. In 1960, the currency changed to 20 qurush coins being equal to 1 riyal. In 1952, the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) was established, with various reforms being introduced in order to establish a single currency system. In 1963, the currency was decimalized and a new subunit called the halala was introduced, dividing the riyal into 100 equal parts.

Saudi Arabian Riyal statistikk

NavnSaudi Arabian Riyal
Symbol
Underenhet1/100 = Halala
Underenhet symbolHalala
Topp SAR konverteringSAR til USD
Topp SAR diagramSAR til USD diagram

Saudi Arabian Riyal profil

MynterFreq used: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
SedlerFreq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
SentralbankSaudi Arabian Monetary Agency
Brukere
Saudi Arabia

