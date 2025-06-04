cdf
CDF - Congolese Franc

Congolese Franc er valutaen til Congo/Kinshasa. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Congolese Franc vekslingskursen er CDF til USD kursen. Valutakoden for Congo/Kinshasa Franc er CDF, og valutasymbolet er FC. Nedenfor finner du Congolese Franc kurser og en valutaomregner.

CDFKongolesisk franc

Congolese Franc statistikk

NavnCongolese Franc
SymbolFranc
Underenhet
Underenhet symbol
Topp CDF konverteringCDF til USD
Topp CDF diagramCDF til USD diagram

Congolese Franc profil

Brukere
Congo/Kinshasa

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15936
GBP / EUR1.14140
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32329
USD / CHF0.804355
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.391
AUD / USD0.651874

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%