CDF - Congolese Franc

Congolese Franc er valutaen til Congo/Kinshasa. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Congolese Franc vekslingskursen er CDF til USD kursen. Valutakoden for Congo/Kinshasa Franc er CDF , og valutasymbolet er FC. Nedenfor finner du Congolese Franc kurser og en valutaomregner.