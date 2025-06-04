CVE - Cape Verdean Escudo

Cape Verdean Escudo er valutaen til Cape Verde. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cape Verdean Escudo vekslingskursen er CVE til USD kursen. Valutakoden for Cape Verde Escudo er CVE , og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Cape Verdean Escudo kurser og en valutaomregner.