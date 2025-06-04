CVE - Cape Verdean Escudo
Cape Verdean Escudo er valutaen til Cape Verde. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cape Verdean Escudo vekslingskursen er CVE til USD kursen. Valutakoden for Cape Verde Escudo er CVE, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Cape Verdean Escudo kurser og en valutaomregner.
Cape Verdean Escudo statistikk
|Navn
|Cape Verdean Escudo
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Centavo (discontinued)
|Underenhet symbol
|Centavo (discontinued)
|Topp CVE konvertering
|CVE til USD
|Topp CVE diagram
|CVE til USD diagram
Cape Verdean Escudo profil
|Mynter
|Freq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Sedler
|Freq used: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Sentralbank
|Bank of Cape Verde
|Brukere
Cape Verde
Cape Verde
