cve
CVE - Cape Verdean Escudo

Cape Verdean Escudo er valutaen til Cape Verde. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cape Verdean Escudo vekslingskursen er CVE til USD kursen. Valutakoden for Cape Verde Escudo er CVE, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Cape Verdean Escudo kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

cve
CVEKappverdisk escudo

Cape Verdean Escudo statistikk

NavnCape Verdean Escudo
Symbol$
Underenhet1/100 = Centavo (discontinued)
Underenhet symbolCentavo (discontinued)
Topp CVE konverteringCVE til USD
Topp CVE diagramCVE til USD diagram

Cape Verdean Escudo profil

MynterFreq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
SedlerFreq used: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
SentralbankBank of Cape Verde
Brukere
Cape Verde

Hvorfor er du interessert i CVE?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på CVE e-postoppdateringerFå CVE kurser på min telefonFå en CVE valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15933
GBP / EUR1.14137
USD / JPY156.453
GBP / USD1.32322
USD / CHF0.804386
USD / CAD1.40396
EUR / JPY181.381
AUD / USD0.651836

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%