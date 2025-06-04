nad
NAD - Namibian Dollar

Namibian Dollar er valutaen til Namibia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Namibian Dollar vekslingskursen er NAD til USD kursen. Valutakoden for Namibia Dollar er NAD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Namibian Dollar kurser og en valutaomregner.

NADNamibisk dollar

Namibian Dollar statistikk

NavnNamibian Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolc
Topp NAD konverteringNAD til USD
Topp NAD diagramNAD til USD diagram

Namibian Dollar profil

MynterFreq used: c5, c10, c50, $1, $5
SedlerFreq used: $10, $20, $50, $100, $200
SentralbankBank of Namibia
Brukere
Namibia

