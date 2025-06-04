NAD - Namibian Dollar
Namibian Dollar er valutaen til Namibia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Namibian Dollar vekslingskursen er NAD til USD kursen. Valutakoden for Namibia Dollar er NAD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Namibian Dollar kurser og en valutaomregner.
Namibian Dollar statistikk
|Navn
|Namibian Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|c
|Topp NAD konvertering
|NAD til USD
|Topp NAD diagram
|NAD til USD diagram
Namibian Dollar profil
|Mynter
|Freq used: c5, c10, c50, $1, $5
|Sedler
|Freq used: $10, $20, $50, $100, $200
|Sentralbank
|Bank of Namibia
|Brukere
Namibia
Namibia
Hvorfor er du interessert i NAD?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på NAD e-postoppdateringerFå NAD kurser på min telefonFå en NAD valutadata API for min bedrift