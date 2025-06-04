HTG - Haitian Gourde

Haitian Gourde er valutaen til Haiti. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Haitian Gourde vekslingskursen er HTG til USD kursen. Valutakoden for Haiti Gourde er HTG , og valutasymbolet er G. Nedenfor finner du Haitian Gourde kurser og en valutaomregner.