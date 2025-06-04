htg
HTG - Haitian Gourde

Haitian Gourde er valutaen til Haiti. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Haitian Gourde vekslingskursen er HTG til USD kursen. Valutakoden for Haiti Gourde er HTG, og valutasymbolet er G. Nedenfor finner du Haitian Gourde kurser og en valutaomregner.

HTGHaitisk gourde

Haitian Gourde statistikk

NavnHaitian Gourde
SymbolG
Underenhet1/100 = Centime
Underenhet symbolCentime
Topp HTG konverteringHTG til USD
Topp HTG diagramHTG til USD diagram

Haitian Gourde profil

MynterFreq used: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
SedlerFreq used: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
SentralbankBank of the Republic of Haiti
Brukere
Haiti

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651920

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%