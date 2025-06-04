HTG - Haitian Gourde
Haitian Gourde er valutaen til Haiti. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Haitian Gourde vekslingskursen er HTG til USD kursen. Valutakoden for Haiti Gourde er HTG, og valutasymbolet er G. Nedenfor finner du Haitian Gourde kurser og en valutaomregner.
Haitian Gourde statistikk
|Navn
|Haitian Gourde
|Symbol
|G
|Underenhet
|1/100 = Centime
|Underenhet symbol
|Centime
|Topp HTG konvertering
|HTG til USD
|Topp HTG diagram
|HTG til USD diagram
Haitian Gourde profil
|Mynter
|Freq used: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
|Sedler
|Freq used: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Sentralbank
|Bank of the Republic of Haiti
|Brukere
Haiti
Haiti
