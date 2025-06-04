gyd
GYD - Guyanese Dollar

Guyanese Dollar er valutaen til Guyana. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Guyanese Dollar vekslingskursen er GYD til USD kursen. Valutakoden for Guyana Dollar er GYD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Guyanese Dollar kurser og en valutaomregner.

GYDGuyansk dollar

Guyanese Dollar statistikk

NavnGuyanese Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp GYD konverteringGYD til USD
Topp GYD diagramGYD til USD diagram

Guyanese Dollar profil

MynterFreq used: $1, $5, $10
SedlerFreq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
SentralbankBank of Guyana
Brukere
Guyana

