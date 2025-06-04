GYD - Guyanese Dollar
Guyanese Dollar er valutaen til Guyana. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Guyanese Dollar vekslingskursen er GYD til USD kursen. Valutakoden for Guyana Dollar er GYD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Guyanese Dollar kurser og en valutaomregner.
Guyanese Dollar statistikk
|Navn
|Guyanese Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp GYD konvertering
|GYD til USD
|Topp GYD diagram
|GYD til USD diagram
Guyanese Dollar profil
|Mynter
|Freq used: $1, $5, $10
|Sedler
|Freq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Sentralbank
|Bank of Guyana
|Brukere
Guyana
Guyana
