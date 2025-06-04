srd
SRD - Surinamese Dollar

Surinamese Dollar er valutaen til Suriname. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Surinamese Dollar vekslingskursen er SRD til USD kursen. Valutakoden for Suriname Dollar er SRD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Surinamese Dollar kurser og en valutaomregner.

SRDSurinamsk dollar

Surinamese Dollar statistikk

NavnSurinamese Dollar
Symbol$
Underenhet
Underenhet symbol
Topp SRD konverteringSRD til USD
Topp SRD diagramSRD til USD diagram

Surinamese Dollar profil

Brukere
Suriname

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32375
USD / CHF0.804462
USD / CAD1.40425
EUR / JPY181.429
AUD / USD0.651801

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%