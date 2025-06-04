SRD - Surinamese Dollar
Surinamese Dollar er valutaen til Suriname. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Surinamese Dollar vekslingskursen er SRD til USD kursen. Valutakoden for Suriname Dollar er SRD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Surinamese Dollar kurser og en valutaomregner.
Surinamese Dollar statistikk
|Navn
|Surinamese Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|Underenhet symbol
|Topp SRD konvertering
|SRD til USD
|Topp SRD diagram
|SRD til USD diagram
Surinamese Dollar profil
|Brukere
Suriname
Suriname
