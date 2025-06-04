BND - Bruneian Dollar
Bruneian Dollar er valutaen til Brunei Darussalam. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bruneian Dollar vekslingskursen er BND til USD kursen. Valutakoden for Brunei Darussalam Dollar er BND, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Bruneian Dollar kurser og en valutaomregner.
Bruneian Dollar statistikk
|Navn
|Bruneian Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp BND konvertering
|BND til USD
|Topp BND diagram
|BND til USD diagram
Bruneian Dollar profil
|Mynter
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Sedler
|Freq used: $1, $5, $10
|Sentralbank
|Autoriti Monetari Brunei Darussalam
|Brukere
Brunei Darussalam
Hvorfor er du interessert i BND?
