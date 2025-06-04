bnd
BND - Bruneian Dollar

Bruneian Dollar er valutaen til Brunei Darussalam. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bruneian Dollar vekslingskursen er BND til USD kursen. Valutakoden for Brunei Darussalam Dollar er BND, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Bruneian Dollar kurser og en valutaomregner.

BNDBruneisk dollar

Bruneian Dollar statistikk

NavnBruneian Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp BND konverteringBND til USD
Topp BND diagramBND til USD diagram

Bruneian Dollar profil

MynterFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
SedlerFreq used: $1, $5, $10
SentralbankAutoriti Monetari Brunei Darussalam
Brukere
Brunei Darussalam

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14134
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804336
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.400
AUD / USD0.651804

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%