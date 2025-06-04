BND - Bruneian Dollar

Bruneian Dollar er valutaen til Brunei Darussalam. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bruneian Dollar vekslingskursen er BND til USD kursen. Valutakoden for Brunei Darussalam Dollar er BND , og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Bruneian Dollar kurser og en valutaomregner.