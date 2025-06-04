LSL - Basotho Loti

Basotho Loti er valutaen til Lesotho. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Basotho Loti vekslingskursen er LSL til USD kursen. Valutakoden for Lesotho Loti er LSL , og valutasymbolet er M. Nedenfor finner du Basotho Loti kurser og en valutaomregner.