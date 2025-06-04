lsl
LSL - Basotho Loti

Basotho Loti er valutaen til Lesotho. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Basotho Loti vekslingskursen er LSL til USD kursen. Valutakoden for Lesotho Loti er LSL, og valutasymbolet er M. Nedenfor finner du Basotho Loti kurser og en valutaomregner.

LSLLesothisk loti

Basotho Loti statistikk

NavnBasotho Loti
SymbolLoti
Underenhet
Underenhet symbol
Topp LSL konverteringLSL til USD
Topp LSL diagramLSL til USD diagram

Basotho Loti profil

Brukere
Lesotho

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.435
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804054
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652018

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%