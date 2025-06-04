GTQ - Guatemalan Quetzal

Guatemalan Quetzal er valutaen til Guatemala. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Guatemalan Quetzal vekslingskursen er GTQ til USD kursen. Valutakoden for Guatemala Quetzal er GTQ , og valutasymbolet er Q. Nedenfor finner du Guatemalan Quetzal kurser og en valutaomregner.