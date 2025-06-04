gtq
GTQ - Guatemalan Quetzal

Guatemalan Quetzal er valutaen til Guatemala. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Guatemalan Quetzal vekslingskursen er GTQ til USD kursen. Valutakoden for Guatemala Quetzal er GTQ, og valutasymbolet er Q. Nedenfor finner du Guatemalan Quetzal kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

gtq
GTQGuatemalansk quetzal

Guatemalan Quetzal statistikk

NavnGuatemalan Quetzal
SymbolQ
Underenhet1/100 = Centavo
Underenhet symbolCentavo
Topp GTQ konverteringGTQ til USD
Topp GTQ diagramGTQ til USD diagram

Guatemalan Quetzal profil

MynterFreq used: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
SedlerFreq used: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
SentralbankBank of Guatemala
Brukere
Guatemala

Hvorfor er du interessert i GTQ?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på GTQ e-postoppdateringerFå GTQ kurser på min telefonFå en GTQ valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651920

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%