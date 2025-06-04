QAR - Qatari Riyal

Qatari Riyal er valutaen til Qatar. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Qatari Riyal vekslingskursen er QAR til USD kursen. Valutakoden for Qatar Riyal er QAR , og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Qatari Riyal kurser og en valutaomregner.