QAR - Qatari Riyal

Qatari Riyal er valutaen til Qatar. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Qatari Riyal vekslingskursen er QAR til USD kursen. Valutakoden for Qatar Riyal er QAR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Qatari Riyal kurser og en valutaomregner.

QARQatarsk riyal

Qatari Riyal statistikk

NavnQatari Riyal
Symbol
Underenhet1/100 = Dirham
Underenhet symbolDirham
Topp QAR konverteringQAR til USD
Topp QAR diagramQAR til USD diagram

Qatari Riyal profil

MynterFreq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
SedlerFreq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
SentralbankQatar Central Bank
Brukere
Qatar

