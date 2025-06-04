QAR - Qatari Riyal
Qatari Riyal er valutaen til Qatar. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Qatari Riyal vekslingskursen er QAR til USD kursen. Valutakoden for Qatar Riyal er QAR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Qatari Riyal kurser og en valutaomregner.
Qatari Riyal statistikk
|Navn
|Qatari Riyal
|Symbol
|﷼
|Underenhet
|1/100 = Dirham
|Underenhet symbol
|Dirham
|Topp QAR konvertering
|QAR til USD
|Topp QAR diagram
|QAR til USD diagram
Qatari Riyal profil
|Mynter
|Freq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Sedler
|Freq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Sentralbank
|Qatar Central Bank
|Brukere
Qatar
Qatar
