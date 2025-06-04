KMF - Comorian Franc
Comorian Franc er valutaen til Comoros. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Comorian Franc vekslingskursen er KMF til USD kursen. Valutakoden for Comorian Franc er KMF, og valutasymbolet er CF. Nedenfor finner du Comorian Franc kurser og en valutaomregner.
Comorian Franc statistikk
|Navn
|Comorian Franc
|Symbol
|Franc
|Underenhet
|1/100 = Centime
|Underenhet symbol
|Centime
|Topp KMF konvertering
|KMF til USD
|Topp KMF diagram
|KMF til USD diagram
Comorian Franc profil
|Mynter
|Freq used: Franc25, Franc50, Franc100
|Sedler
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
|Sentralbank
|Banque Centrale des Comores
|Brukere
Comoros
Comoros
Hvorfor er du interessert i KMF?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på KMF e-postoppdateringerFå KMF kurser på min telefonFå en KMF valutadata API for min bedrift