KMF - Comorian Franc

Comorian Franc er valutaen til Comoros. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Comorian Franc vekslingskursen er KMF til USD kursen. Valutakoden for Comorian Franc er KMF, og valutasymbolet er CF. Nedenfor finner du Comorian Franc kurser og en valutaomregner.

KMFKomorisk franc

Comorian Franc statistikk

NavnComorian Franc
SymbolFranc
Underenhet1/100 = Centime
Underenhet symbolCentime
Topp KMF konverteringKMF til USD
Topp KMF diagramKMF til USD diagram

Comorian Franc profil

MynterFreq used: Franc25, Franc50, Franc100
SedlerFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
SentralbankBanque Centrale des Comores
Brukere
Comoros

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15975
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.427
GBP / USD1.32398
USD / CHF0.803899
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.416
AUD / USD0.652004

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%