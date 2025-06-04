bmd
BMD - Bermudian Dollar

Bermudian Dollar er valutaen til Bermuda. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bermudian Dollar vekslingskursen er BMD til USD kursen. Valutakoden for Bermuda Dollar er BMD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Bermudian Dollar kurser og en valutaomregner.

Bermudian Dollar statistikk

NavnBermudian Dollar
Symbol$
Underenhet
Underenhet symbol
Topp BMD konverteringBMD til USD
Topp BMD diagramBMD til USD diagram

Bermudian Dollar profil

SentralbankBermuda Monetary Authority
Brukere
Bermuda

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14134
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804336
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.400
AUD / USD0.651804

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%