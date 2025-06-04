BMD - Bermudian Dollar
Bermudian Dollar er valutaen til Bermuda. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bermudian Dollar vekslingskursen er BMD til USD kursen. Valutakoden for Bermuda Dollar er BMD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Bermudian Dollar kurser og en valutaomregner.
Bermudian Dollar statistikk
|Navn
|Bermudian Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|Underenhet symbol
|Topp BMD konvertering
|BMD til USD
|Topp BMD diagram
|BMD til USD diagram
Bermudian Dollar profil
|Sentralbank
|Bermuda Monetary Authority
|Brukere
Bermuda
Bermuda
