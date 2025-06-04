CLP - Chilean Peso
Chilean Peso er valutaen til Chile. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Chilean Peso vekslingskursen er CLP til USD kursen. Valutakoden for Chile Peso er CLP, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Chilean Peso kurser og en valutaomregner.
Chilean Peso statistikk
|Navn
|Chilean Peso
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Centavo
|Underenhet symbol
|Centavo
|Topp CLP konvertering
|CLP til USD
|Topp CLP diagram
|CLP til USD diagram
Chilean Peso profil
|Mynter
|Freq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Sedler
|Freq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Sentralbank
|Banco Central De Chile
|Brukere
Chile
Chile
