CLP - Chilean Peso

Chilean Peso er valutaen til Chile. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Chilean Peso vekslingskursen er CLP til USD kursen. Valutakoden for Chile Peso er CLP, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Chilean Peso kurser og en valutaomregner.

Chilean Peso statistikk

NavnChilean Peso
Symbol$
Underenhet1/100 = Centavo
Underenhet symbolCentavo
Topp CLP konverteringCLP til USD
Topp CLP diagramCLP til USD diagram

Chilean Peso profil

MynterFreq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
SedlerFreq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
SentralbankBanco Central De Chile
Brukere
Chile

