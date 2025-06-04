pen
Peruvian Sol er valutaen til Peru. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Peruvian Sol vekslingskursen er PEN til USD kursen. Valutakoden for Peru Sol er PEN, og valutasymbolet er S/.. Nedenfor finner du Peruvian Sol kurser og en valutaomregner.

Peruvian Sol statistikk

NavnPeruvian Sol
SymbolS/.
Underenhet1/100 = Céntimo
Underenhet symbolCéntimo
Topp PEN konverteringPEN til USD
Topp PEN diagramPEN til USD diagram

Peruvian Sol profil

MynterFreq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
SedlerFreq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
SentralbankCentral Reserve Bank of Peru
Brukere
Peru

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15929
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32356
USD / CHF0.804362
USD / CAD1.40401
EUR / JPY181.356
AUD / USD0.651729

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%