PEN - Peruvian Sol
Peruvian Sol er valutaen til Peru. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Peruvian Sol vekslingskursen er PEN til USD kursen. Valutakoden for Peru Sol er PEN, og valutasymbolet er S/.. Nedenfor finner du Peruvian Sol kurser og en valutaomregner.
Peruvian Sol statistikk
|Navn
|Peruvian Sol
|Symbol
|S/.
|Underenhet
|1/100 = Céntimo
|Underenhet symbol
|Céntimo
Peruvian Sol profil
|Mynter
|Freq used: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Sedler
|Freq used: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Sentralbank
|Central Reserve Bank of Peru
|Brukere
Peru
Peru
