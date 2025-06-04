etb
Ethiopian Birr er valutaen til Ethiopia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Ethiopian Birr vekslingskursen er ETB til USD kursen. Valutakoden for Ethiopia Birr er ETB, og valutasymbolet er Br. Nedenfor finner du Ethiopian Birr kurser og en valutaomregner.

Ethiopian Birr statistikk

NavnEthiopian Birr
SymbolBr
Underenhet1/100 = santim
Underenhet symbolsantim
Topp ETB konverteringETB til USD
Topp ETB diagramETB til USD diagram

Ethiopian Birr profil

SedlerFreq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
SentralbankNational Bank of Ethiopia
Brukere
Ethiopia, Eritrea

