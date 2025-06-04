ETB - Ethiopian Birr
Ethiopian Birr er valutaen til Ethiopia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Ethiopian Birr vekslingskursen er ETB til USD kursen. Valutakoden for Ethiopia Birr er ETB, og valutasymbolet er Br. Nedenfor finner du Ethiopian Birr kurser og en valutaomregner.
Ethiopian Birr statistikk
|Navn
|Ethiopian Birr
|Symbol
|Br
|Underenhet
|1/100 = santim
|Underenhet symbol
|santim
|Topp ETB konvertering
|ETB til USD
|Topp ETB diagram
|ETB til USD diagram
Ethiopian Birr profil
|Sedler
|Freq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Sentralbank
|National Bank of Ethiopia
|Brukere
Ethiopia, Eritrea
Hvorfor er du interessert i ETB?
