JOD - Jordanian Dinar

Jordanian Dinar er valutaen til Jordan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Jordanian Dinar vekslingskursen er JOD til USD kursen. Valutakoden for Jordan Dinar er JOD, og valutasymbolet er JD. Nedenfor finner du Jordanian Dinar kurser og en valutaomregner.

JODJordansk dinar

Jordanian Dinar statistikk

NavnJordanian Dinar
SymbolDinar
Underenhet1/100 = Qirsh
Underenhet symbolQirsh
Topp JOD konverteringJOD til USD
Topp JOD diagramJOD til USD diagram

Jordanian Dinar profil

MynterFreq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
SedlerFreq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
SentralbankCentral Bank of Jordan
Brukere
Jordan

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15974
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.427
GBP / USD1.32397
USD / CHF0.803968
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.652001

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%