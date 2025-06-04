JOD - Jordanian Dinar
Jordanian Dinar er valutaen til Jordan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Jordanian Dinar vekslingskursen er JOD til USD kursen. Valutakoden for Jordan Dinar er JOD, og valutasymbolet er JD. Nedenfor finner du Jordanian Dinar kurser og en valutaomregner.
Jordanian Dinar statistikk
|Navn
|Jordanian Dinar
|Symbol
|Dinar
|Underenhet
|1/100 = Qirsh
|Underenhet symbol
|Qirsh
|Topp JOD konvertering
|JOD til USD
|Topp JOD diagram
|JOD til USD diagram
Jordanian Dinar profil
|Mynter
|Freq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
|Sedler
|Freq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Sentralbank
|Central Bank of Jordan
|Brukere
Jordan
Jordan
