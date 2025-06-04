JOD - Jordanian Dinar

Jordanian Dinar er valutaen til Jordan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Jordanian Dinar vekslingskursen er JOD til USD kursen. Valutakoden for Jordan Dinar er JOD , og valutasymbolet er JD. Nedenfor finner du Jordanian Dinar kurser og en valutaomregner.