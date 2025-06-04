rwf
RWF - Rwandan Franc

Rwandan Franc er valutaen til Rwanda. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Rwandan Franc vekslingskursen er RWF til USD kursen. Valutakoden for Rwanda Franc er RWF, og valutasymbolet er R₣. Nedenfor finner du Rwandan Franc kurser og en valutaomregner.

RWFRwandisk franc

Rwandan Franc statistikk

NavnRwandan Franc
SymbolFranc
Underenhet1/100 = Centime
Underenhet symbolCentime
Topp RWF konverteringRWF til USD
Topp RWF diagramRWF til USD diagram

Rwandan Franc profil

SedlerFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
Brukere
Rwanda

