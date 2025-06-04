RWF - Rwandan Franc
Rwandan Franc er valutaen til Rwanda. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Rwandan Franc vekslingskursen er RWF til USD kursen. Valutakoden for Rwanda Franc er RWF, og valutasymbolet er R₣. Nedenfor finner du Rwandan Franc kurser og en valutaomregner.
Rwandan Franc statistikk
|Navn
|Rwandan Franc
|Symbol
|Franc
|Underenhet
|1/100 = Centime
|Underenhet symbol
|Centime
|Topp RWF konvertering
|RWF til USD
|Topp RWF diagram
|RWF til USD diagram
Rwandan Franc profil
|Sedler
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
|Brukere
Rwanda
Rwanda
Hvorfor er du interessert i RWF?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på RWF e-postoppdateringerFå RWF kurser på min telefonFå en RWF valutadata API for min bedrift