TVD - Tuvaluan Dollar
Tuvaluan Dollar er valutaen til Tuvalu. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Tuvaluan Dollar vekslingskursen er TVD til USD kursen. Valutakoden for Tuvalu Dollar er TVD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Tuvaluan Dollar kurser og en valutaomregner.
Tuvaluan Dollar statistikk
|Navn
|Tuvaluan Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|¢
|Topp TVD konvertering
|TVD til USD
|Topp TVD diagram
|TVD til USD diagram
Tuvaluan Dollar profil
|Mynter
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Sedler
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100
|Brukere
Tuvalu
Tuvalu
Hvorfor er du interessert i TVD?
