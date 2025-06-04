tvd
TVD - Tuvaluan Dollar

Tuvaluan Dollar er valutaen til Tuvalu. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Tuvaluan Dollar vekslingskursen er TVD til USD kursen. Valutakoden for Tuvalu Dollar er TVD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Tuvaluan Dollar kurser og en valutaomregner.

TVDTuvalusk dollar

Tuvaluan Dollar statistikk

NavnTuvaluan Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbol¢
Topp TVD konverteringTVD til USD
Topp TVD diagramTVD til USD diagram

Tuvaluan Dollar profil

MynterFreq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
SedlerFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
Brukere
Tuvalu

