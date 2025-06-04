lak
LAK - Lao Kip

Lao Kip er valutaen til Laos. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Lao Kip vekslingskursen er LAK til USD kursen. Valutakoden for Laos Kip er LAK, og valutasymbolet er ₭. Nedenfor finner du Lao Kip kurser og en valutaomregner.

lak
LAKLaotisk kip

Lao Kip statistikk

NavnLao Kip
Symbol
Underenhet1/100 = Att
Underenhet symbolAtt
Topp LAK konverteringLAK til USD
Topp LAK diagramLAK til USD diagram

Lao Kip profil

MynterFreq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
SedlerFreq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
SentralbankBank of Lao P.D.R.
Brukere
Laos

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15975
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.431
GBP / USD1.32395
USD / CHF0.803921
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.422
AUD / USD0.651997

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%