LAK - Lao Kip

Lao Kip er valutaen til Laos. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Lao Kip vekslingskursen er LAK til USD kursen. Valutakoden for Laos Kip er LAK , og valutasymbolet er ₭. Nedenfor finner du Lao Kip kurser og en valutaomregner.