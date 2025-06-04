LAK - Lao Kip
Lao Kip er valutaen til Laos. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Lao Kip vekslingskursen er LAK til USD kursen. Valutakoden for Laos Kip er LAK, og valutasymbolet er ₭. Nedenfor finner du Lao Kip kurser og en valutaomregner.
Lao Kip statistikk
|Navn
|Lao Kip
|Symbol
|₭
|Underenhet
|1/100 = Att
|Underenhet symbol
|Att
|Topp LAK konvertering
|LAK til USD
|Topp LAK diagram
|LAK til USD diagram
Lao Kip profil
|Mynter
|Freq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
|Sedler
|Freq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Sentralbank
|Bank of Lao P.D.R.
|Brukere
Laos
Laos
Hvorfor er du interessert i LAK?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på LAK e-postoppdateringerFå LAK kurser på min telefonFå en LAK valutadata API for min bedrift