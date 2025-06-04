btn
BTN - Bhutanese Ngultrum

Bhutanese Ngultrum er valutaen til Bhutan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bhutanese Ngultrum vekslingskursen er BTN til USD kursen. Valutakoden for Bhutan Ngultrum er BTN, og valutasymbolet er Nu.. Nedenfor finner du Bhutanese Ngultrum kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

btn
BTNBhutansk ngultrum

Bhutanese Ngultrum statistikk

NavnBhutanese Ngultrum
SymbolNgultrum
Underenhet1/100 = chhertum
Underenhet symbolchhertum
Topp BTN konverteringBTN til USD
Topp BTN diagramBTN til USD diagram

Bhutanese Ngultrum profil

MynterFreq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
SedlerFreq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
SentralbankRoyal Monetary Authority of Bhutan
Brukere
Bhutan

Hvorfor er du interessert i BTN?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på BTN e-postoppdateringerFå BTN kurser på min telefonFå en BTN valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14136
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32334
USD / CHF0.804361
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.400
AUD / USD0.651809

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%