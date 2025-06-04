BTN - Bhutanese Ngultrum

Bhutanese Ngultrum er valutaen til Bhutan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bhutanese Ngultrum vekslingskursen er BTN til USD kursen. Valutakoden for Bhutan Ngultrum er BTN , og valutasymbolet er Nu.. Nedenfor finner du Bhutanese Ngultrum kurser og en valutaomregner.