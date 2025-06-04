BTN - Bhutanese Ngultrum
Bhutanese Ngultrum er valutaen til Bhutan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bhutanese Ngultrum vekslingskursen er BTN til USD kursen. Valutakoden for Bhutan Ngultrum er BTN, og valutasymbolet er Nu.. Nedenfor finner du Bhutanese Ngultrum kurser og en valutaomregner.
Bhutanese Ngultrum statistikk
|Navn
|Bhutanese Ngultrum
|Symbol
|Ngultrum
|Underenhet
|1/100 = chhertum
|Underenhet symbol
|chhertum
|Topp BTN konvertering
|BTN til USD
|Topp BTN diagram
|BTN til USD diagram
Bhutanese Ngultrum profil
|Mynter
|Freq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Sedler
|Freq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Sentralbank
|Royal Monetary Authority of Bhutan
|Brukere
Bhutan
Bhutan
