BRL - Brazilian Real
Brazilian Real er valutaen til Brazil. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Brazilian Real vekslingskursen er BRL til USD kursen. Valutakoden for Brazil Real er BRL, og valutasymbolet er R$. Nedenfor finner du Brazilian Real kurser og en valutaomregner.
Brazilian Real statistikk
|Navn
|Brazilian Real
|Symbol
|R$
|Underenhet
|1/100 = centavo
|Underenhet symbol
|centavo
|Topp BRL konvertering
|BRL til USD
|Topp BRL diagram
|BRL til USD diagram
Brazilian Real profil
|Kallenavn
|Real
|Mynter
|Freq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Sedler
|Freq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
|Sentralbank
|Banco Central Do Brasil
|Brukere
Brazil
Brazil
