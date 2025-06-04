brl
BRL - Brazilian Real

Brazilian Real er valutaen til Brazil. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Brazilian Real vekslingskursen er BRL til USD kursen. Valutakoden for Brazil Real er BRL, og valutasymbolet er R$. Nedenfor finner du Brazilian Real kurser og en valutaomregner.

BRLBrasiliansk real

Brazilian Real statistikk

NavnBrazilian Real
SymbolR$
Underenhet1/100 = centavo
Underenhet symbolcentavo
Topp BRL konverteringBRL til USD
Topp BRL diagramBRL til USD diagram

Brazilian Real profil

KallenavnReal
MynterFreq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
SedlerFreq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
SentralbankBanco Central Do Brasil
Brukere
Brazil

