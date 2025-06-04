ZMW - Zambian Kwacha
Zambian Kwacha er valutaen til Zambia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Zambian Kwacha vekslingskursen er ZMW til USD kursen. Valutakoden for Zambia Kwacha er ZMW, og valutasymbolet er ZK. Nedenfor finner du Zambian Kwacha kurser og en valutaomregner.
Zambian Kwacha statistikk
|Navn
|Zambian Kwacha
|Symbol
|ZK
|Underenhet
|1/100 = Ngwee
|Underenhet symbol
|N
|Topp ZMW konvertering
|ZMW til USD
|Topp ZMW diagram
|ZMW til USD diagram
Zambian Kwacha profil
|Sentralbank
|Bank of Zambia
|Brukere
Zambia
Zambia
