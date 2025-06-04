ZMW - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha er valutaen til Zambia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Zambian Kwacha vekslingskursen er ZMW til USD kursen. Valutakoden for Zambia Kwacha er ZMW , og valutasymbolet er ZK. Nedenfor finner du Zambian Kwacha kurser og en valutaomregner.