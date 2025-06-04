zmw
ZMW - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha er valutaen til Zambia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Zambian Kwacha vekslingskursen er ZMW til USD kursen. Valutakoden for Zambia Kwacha er ZMW, og valutasymbolet er ZK. Nedenfor finner du Zambian Kwacha kurser og en valutaomregner.

ZMWZambisk kwacha

Zambian Kwacha statistikk

NavnZambian Kwacha
SymbolZK
Underenhet1/100 = Ngwee
Underenhet symbolN
Topp ZMW konverteringZMW til USD
Topp ZMW diagramZMW til USD diagram

Zambian Kwacha profil

SentralbankBank of Zambia
Brukere
Zambia

