MZN - Mozambican Metical
Mozambican Metical er valutaen til Mozambique. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mozambican Metical vekslingskursen er MZN til USD kursen. Valutakoden for Mozambique Metical er MZN, og valutasymbolet er MT. Nedenfor finner du Mozambican Metical kurser og en valutaomregner.
Mozambican Metical statistikk
|Navn
|Mozambican Metical
|Symbol
|MT
|Underenhet
|1/100 = Centavo
|Underenhet symbol
|Centavo
|Topp MZN konvertering
|MZN til USD
|Topp MZN diagram
|MZN til USD diagram
Mozambican Metical profil
|Mynter
|Freq used: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Sedler
|Freq used: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Sentralbank
|Banco de Moçambique
|Brukere
Mozambique
Hvorfor er du interessert i MZN?
