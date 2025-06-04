mzn
MZN - Mozambican Metical

Mozambican Metical er valutaen til Mozambique. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mozambican Metical vekslingskursen er MZN til USD kursen. Valutakoden for Mozambique Metical er MZN, og valutasymbolet er MT. Nedenfor finner du Mozambican Metical kurser og en valutaomregner.

mzn
MZNMosambiksk metical

Mozambican Metical statistikk

NavnMozambican Metical
SymbolMT
Underenhet1/100 = Centavo
Underenhet symbolCentavo
Topp MZN konverteringMZN til USD
Topp MZN diagramMZN til USD diagram

Mozambican Metical profil

MynterFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
SedlerFreq used: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
SentralbankBanco de Moçambique
Brukere
Mozambique

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.430
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804036
USD / CAD1.40362
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652027

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%