PYG - Paraguayan Guarani
Paraguayan Guarani er valutaen til Paraguay. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Paraguayan Guarani vekslingskursen er PYG til USD kursen. Valutakoden for Paraguay Guarani er PYG, og valutasymbolet er Gs. Nedenfor finner du Paraguayan Guarani kurser og en valutaomregner.
Paraguayan Guarani statistikk
|Navn
|Paraguayan Guarani
|Symbol
|Gs
|Underenhet
|1/100 = Céntimo
|Underenhet symbol
|Céntimo
|Topp PYG konvertering
|PYG til USD
|Topp PYG diagram
|PYG til USD diagram
Paraguayan Guarani profil
|Mynter
|Freq used: Gs50, Gs100, Gs500
|Sedler
|Freq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Sentralbank
|Banco Central del Paraguay
|Brukere
Paraguay
Paraguay
Hvorfor er du interessert i PYG?
