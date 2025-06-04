PYG - Paraguayan Guarani

Paraguayan Guarani er valutaen til Paraguay. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Paraguayan Guarani vekslingskursen er PYG til USD kursen. Valutakoden for Paraguay Guarani er PYG , og valutasymbolet er Gs. Nedenfor finner du Paraguayan Guarani kurser og en valutaomregner.