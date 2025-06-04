pyg
PYG - Paraguayan Guarani

Paraguayan Guarani er valutaen til Paraguay. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Paraguayan Guarani vekslingskursen er PYG til USD kursen. Valutakoden for Paraguay Guarani er PYG, og valutasymbolet er Gs. Nedenfor finner du Paraguayan Guarani kurser og en valutaomregner.

Paraguayan Guarani statistikk

NavnParaguayan Guarani
SymbolGs
Underenhet1/100 = Céntimo
Underenhet symbolCéntimo
Topp PYG konverteringPYG til USD
Topp PYG diagramPYG til USD diagram

Paraguayan Guarani profil

MynterFreq used: Gs50, Gs100, Gs500
SedlerFreq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
SentralbankBanco Central del Paraguay
Brukere
Paraguay

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15929
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32356
USD / CHF0.804362
USD / CAD1.40401
EUR / JPY181.356
AUD / USD0.651729

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%