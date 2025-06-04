KES - Kenyan Shilling
Kenyan Shilling er valutaen til Kenya. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Kenyan Shilling vekslingskursen er KES til USD kursen. Valutakoden for Kenya Shilling er KES, og valutasymbolet er KSh. Nedenfor finner du Kenyan Shilling kurser og en valutaomregner.
Kenyan Shilling statistikk
|Navn
|Kenyan Shilling
|Symbol
|KSh
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|c
|Topp KES konvertering
|KES til USD
|Topp KES diagram
|KES til USD diagram
Kenyan Shilling profil
|Kallenavn
|Bob
|Mynter
|Freq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
|Sedler
|Freq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
|Sentralbank
|Central Bank of Kenya
|Brukere
Kenya
Hvorfor er du interessert i KES?
