KES - Kenyan Shilling

Kenyan Shilling er valutaen til Kenya. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Kenyan Shilling vekslingskursen er KES til USD kursen. Valutakoden for Kenya Shilling er KES, og valutasymbolet er KSh. Nedenfor finner du Kenyan Shilling kurser og en valutaomregner.

KESKenyansk shilling

Kenyan Shilling statistikk

NavnKenyan Shilling
SymbolKSh
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolc
Topp KES konverteringKES til USD
Topp KES diagramKES til USD diagram

Kenyan Shilling profil

KallenavnBob
MynterFreq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
SedlerFreq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
SentralbankCentral Bank of Kenya
Brukere
Kenya

