XAF - Central African CFA Franc BEAC

Central African CFA Franc BEAC er valutaen til Communauté Financière Africaine (BEAC). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Central African CFA Franc BEAC vekslingskursen er XAF til USD kursen. Valutakoden for Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC er XAF, og valutasymbolet er FCFA. Nedenfor finner du Central African CFA Franc BEAC kurser og en valutaomregner.

XAFSentralafrikansk CFA-franc BEAC

Central African CFA Franc BEAC statistikk

NavnCentral African CFA Franc BEAC
SymbolCFA Franc BEAC
Underenhet1/100 = Centime
Underenhet symbolCentime
Topp XAF konverteringXAF til USD
Topp XAF diagramXAF til USD diagram

Central African CFA Franc BEAC profil

MynterFreq used: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
SedlerFreq used: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
SentralbankBank of Central African States
Brukere
Communauté Financière Africaine (BEAC), Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo/Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon

