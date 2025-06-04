XAF - Central African CFA Franc BEAC
Central African CFA Franc BEAC er valutaen til Communauté Financière Africaine (BEAC). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Central African CFA Franc BEAC vekslingskursen er XAF til USD kursen. Valutakoden for Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC er XAF, og valutasymbolet er FCFA. Nedenfor finner du Central African CFA Franc BEAC kurser og en valutaomregner.
Central African CFA Franc BEAC statistikk
|Navn
|Central African CFA Franc BEAC
|Symbol
|CFA Franc BEAC
|Underenhet
|1/100 = Centime
|Underenhet symbol
|Centime
|Topp XAF konvertering
|XAF til USD
|Topp XAF diagram
|XAF til USD diagram
Central African CFA Franc BEAC profil
|Mynter
|Freq used: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
|Sedler
|Freq used: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
|Sentralbank
|Bank of Central African States
|Brukere
Communauté Financière Africaine (BEAC), Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo/Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon
