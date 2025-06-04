try
Turkish Lira er valutaen til Turkey. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Turkish Lira vekslingskursen er TRY til USD kursen. Valutakoden for Turkey Lira er TRY, og valutasymbolet er ₺. Nedenfor finner du Turkish Lira kurser og en valutaomregner.

Turkish Lira statistikk

NavnTurkish Lira
SymbolTL
Underenhet1/100 = kuruş
Underenhet symbolKr
Topp TRY konverteringTRY til USD
Topp TRY diagramTRY til USD diagram

Turkish Lira profil

KallenavnKağıt, Mangır, Papel
MynterFreq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
SedlerFreq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
SentralbankCentral Bank of the Republic of Turkey
Brukere
Turkey, North Cyprus

