TRY - Turkish Lira
Turkish Lira er valutaen til Turkey. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Turkish Lira vekslingskursen er TRY til USD kursen. Valutakoden for Turkey Lira er TRY, og valutasymbolet er ₺. Nedenfor finner du Turkish Lira kurser og en valutaomregner.
Turkish Lira statistikk
|Navn
|Turkish Lira
|Symbol
|TL
|Underenhet
|1/100 = kuruş
|Underenhet symbol
|Kr
|Topp TRY konvertering
|TRY til USD
|Topp TRY diagram
|TRY til USD diagram
Turkish Lira profil
|Kallenavn
|Kağıt, Mangır, Papel
|Mynter
|Freq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
|Sedler
|Freq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Sentralbank
|Central Bank of the Republic of Turkey
|Brukere
Turkey, North Cyprus
Hvorfor er du interessert i TRY?
