TMT - Turkmenistani Manat

Turkmenistani Manat er valutaen til Turkmenistan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Turkmenistani Manat vekslingskursen er TMT til USD kursen. Valutakoden for Turkmenistan Manat er TMT , og valutasymbolet er T. Nedenfor finner du Turkmenistani Manat kurser og en valutaomregner.