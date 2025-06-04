MGA - Malagasy Ariary
Malagasy Ariary er valutaen til Madagascar. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Malagasy Ariary vekslingskursen er MGA til USD kursen. Valutakoden for Madagascar Ariary er MGA, og valutasymbolet er Ar. Nedenfor finner du Malagasy Ariary kurser og en valutaomregner.
Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.
Malagasy Ariary statistikk
|Navn
|Malagasy Ariary
|Symbol
|Ar
|Underenhet
|1/5 = Iraimbilanja
|Underenhet symbol
|Iraimbilanja
|Topp MGA konvertering
|MGA til USD
|Topp MGA diagram
|MGA til USD diagram
Malagasy Ariary profil
|Mynter
|Freq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Sedler
|Freq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Sentralbank
|Banque Centrale de Madagascar
|Brukere
Madagascar
Hvorfor er du interessert i MGA?
