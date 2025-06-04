mga
MGA - Malagasy Ariary

Malagasy Ariary er valutaen til Madagascar. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Malagasy Ariary vekslingskursen er MGA til USD kursen. Valutakoden for Madagascar Ariary er MGA, og valutasymbolet er Ar. Nedenfor finner du Malagasy Ariary kurser og en valutaomregner.

Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.

mga
MGAMadagassisk ariary

Malagasy Ariary statistikk

NavnMalagasy Ariary
SymbolAr
Underenhet1/5 = Iraimbilanja
Underenhet symbolIraimbilanja
Topp MGA konverteringMGA til USD
Topp MGA diagramMGA til USD diagram

Malagasy Ariary profil

MynterFreq used: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
SedlerFreq used: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
SentralbankBanque Centrale de Madagascar
Brukere
Madagascar

