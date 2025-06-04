MGA - Malagasy Ariary

Malagasy Ariary er valutaen til Madagascar. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Malagasy Ariary vekslingskursen er MGA til USD kursen. Valutakoden for Madagascar Ariary er MGA , og valutasymbolet er Ar. Nedenfor finner du Malagasy Ariary kurser og en valutaomregner.

Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.