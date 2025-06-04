SZL - Swazi Lilangeni
Swazi Lilangeni er valutaen til eSwatini. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Swazi Lilangeni vekslingskursen er SZL til USD kursen. Valutakoden for eSwatini Lilangeni er SZL, og valutasymbolet er E. Nedenfor finner du Swazi Lilangeni kurser og en valutaomregner.
Swazi Lilangeni statistikk
|Navn
|Swazi Lilangeni
|Symbol
|Lilangeni
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp SZL konvertering
|SZL til USD
|Topp SZL diagram
|SZL til USD diagram
Swazi Lilangeni profil
|Mynter
|Freq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Sedler
|Freq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Sentralbank
|Central Bank of eSwatini
|Brukere
eSwatini
eSwatini
Hvorfor er du interessert i SZL?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på SZL e-postoppdateringerFå SZL kurser på min telefonFå en SZL valutadata API for min bedrift