SZL - Swazi Lilangeni

Swazi Lilangeni er valutaen til eSwatini. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Swazi Lilangeni vekslingskursen er SZL til USD kursen. Valutakoden for eSwatini Lilangeni er SZL, og valutasymbolet er E. Nedenfor finner du Swazi Lilangeni kurser og en valutaomregner.

SZLSwazilandsk lilangeni

Swazi Lilangeni statistikk

NavnSwazi Lilangeni
SymbolLilangeni
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp SZL konverteringSZL til USD
Topp SZL diagramSZL til USD diagram

Swazi Lilangeni profil

MynterFreq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
SedlerFreq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
SentralbankCentral Bank of eSwatini
Brukere
eSwatini

