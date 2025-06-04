GNF - Guinean Franc
Guinean Franc er valutaen til Guinea. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Guinean Franc vekslingskursen er GNF til USD kursen. Valutakoden for Guinea Franc er GNF, og valutasymbolet er FG. Nedenfor finner du Guinean Franc kurser og en valutaomregner.
Guinean Franc statistikk
|Navn
|Guinean Franc
|Symbol
|Franc
|Underenhet
|1/100 = Centime
|Underenhet symbol
|Centime
|Topp GNF konvertering
|GNF til USD
|Topp GNF diagram
|GNF til USD diagram
Guinean Franc profil
|Sedler
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Sentralbank
|Central Bank of the Republic of Guinea
|Brukere
Guinea
Guinea
