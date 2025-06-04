gnf
GNF - Guinean Franc

Guinean Franc er valutaen til Guinea. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Guinean Franc vekslingskursen er GNF til USD kursen. Valutakoden for Guinea Franc er GNF, og valutasymbolet er FG. Nedenfor finner du Guinean Franc kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

gnf
GNFGuineansk franc

Guinean Franc statistikk

NavnGuinean Franc
SymbolFranc
Underenhet1/100 = Centime
Underenhet symbolCentime
Topp GNF konverteringGNF til USD
Topp GNF diagramGNF til USD diagram

Guinean Franc profil

SedlerFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
SentralbankCentral Bank of the Republic of Guinea
Brukere
Guinea

Hvorfor er du interessert i GNF?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på GNF e-postoppdateringerFå GNF kurser på min telefonFå en GNF valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651920

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%