ILS - Israeli Shekel
Israeli Shekel er valutaen til Israel. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Israeli Shekel vekslingskursen er ILS til USD kursen. Valutakoden for Israel Shekel er ILS, og valutasymbolet er ₪. Nedenfor finner du Israeli Shekel kurser og en valutaomregner.
Israeli Shekel statistikk
|Navn
|Israeli Shekel
|Symbol
|₪
|Underenhet
|1/100 = Agorat
|Underenhet symbol
|Agorat
|Topp ILS konvertering
|ILS til USD
|Topp ILS diagram
|ILS til USD diagram
Israeli Shekel profil
|Mynter
|Freq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Sedler
|Freq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Sentralbank
|Bank of Israel
|Brukere
Israel, Palestinian Territories
