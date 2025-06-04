ils
ILS - Israeli Shekel

Israeli Shekel er valutaen til Israel. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Israeli Shekel vekslingskursen er ILS til USD kursen. Valutakoden for Israel Shekel er ILS, og valutasymbolet er ₪. Nedenfor finner du Israeli Shekel kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

ils
ILSIsraelsk shekel

Israeli Shekel statistikk

NavnIsraeli Shekel
Symbol
Underenhet1/100 = Agorat
Underenhet symbolAgorat
Topp ILS konverteringILS til USD
Topp ILS diagramILS til USD diagram

Israeli Shekel profil

MynterFreq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
SedlerFreq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
SentralbankBank of Israel
Brukere
Israel, Palestinian Territories

Hvorfor er du interessert i ILS?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på ILS e-postoppdateringerFå ILS kurser på min telefonFå en ILS valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15974
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.427
GBP / USD1.32397
USD / CHF0.803968
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.652001

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%